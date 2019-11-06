В Киеве ученик бросил гранату на пол во время урока. Фото:

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Ракурс

Гранату на занятия принес ученик одной из киевских школ на Троещине. Он бросил ее на пол с криком «ложись» и снимал этот процесс на видео.

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Случилось это во время урока, информирует сообщество «Киев Оперативный» в Facebook. При этом не уточняется номер школы и дата произошедшего, а также, был ли это настоящий боеприпас.

Видео с телефона хулигана уже гуляет по сети. О реакции руководства учебного заведения и правоохранительных органов пока что ничего неизвестно. Но в сообщении предполагается, что родителей «гранатометателя» ждет вызов на разъяснительную беседу.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях по поводу случившегося: часть считает, что «опасную игрушку» подросток мог взять дома, еще часть возмутилась тем, что родители не уделяют должного внимания ребенку, а также нашлись и те, кто встал на сторону «шутника».

Кроме того, сегодня в одной из киевских школ неизвестный распылил перцовый баллончик. По информации сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, инцидент произошел в школе № 306 на Троещине. Учеников эвакуировали из учебного заведения, поскольку они начали кашлять.

Напомним, что взрыв гранаты прогремел в Киеве в ночь на 25 октября. Взрывное устройство детонировало на территории рынка, который находится на улице Теодора Драйзера.