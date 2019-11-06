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Ракурс
У Києві учень кинув гранату на підлогу під час уроку. Фото:

Учень однієї зі шкіл Києва під час уроку кинув на підлогу гранату — соцмережі (ФОТО, ВІДЕО)

6 лис 2019, 15:46
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Гранату на заняття приніс учень однієї з київських шкіл на Троєщині. Він кинув її на підлогу з криком «лягай» і знімав цей процес на відео.

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Сталося це під час уроку, інформує спільнота «Київ Оперативний» у Facebook. При цьому не уточнюється номер школи і дата події, а також, чи був це справжній боєприпас.

Відео з телефону хулігана вже гуляє в мережі. Про реакцію керівництва навчального закладу та правоохоронних органів поки що нічого невідомо. Але в повідомленні припускається, що на батьків «гранатометальника» чекає виклик на роз’яснювальну бесіду.

У коментарях користувачі мережі розділилися в роздумах щодо цього інциденту: частина вважає, що «небезпечну іграшку» підліток міг взяти вдома, ще частина обурилася тим, що батьки не приділяють належної уваги дитині, а також знайшлися й ті, хто став на бік «жартівника».

Крім того, сьогодні в одній із київських шкіл невідомий розпилив перцевий балончик. За інформацією спільноти «Київ Оперативний» у Facebook, інцидент трапився в школі № 306 на Троєщині. Учнів евакуювали із навчального закладу, оскільки вони почали кашляти.

Фото: «Київ Оперативний»

Нагадаємо, що вибух гранати стався у Києві в ніч на 25 жовтня. Вибуховий пристрій детонував на території ринку, який знаходиться на вулиці Теодора Драйзера.

Джерело: Ракурс


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