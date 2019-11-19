Вибух гранати у Дніпрі: загинув чоловік. Фото: dp.informator.ua

https://racurs.ua/ua/n129632-vybuh-granaty-v-dnipri-zagynuv-cholovik-foto.html

Ракурс

Вибух гранати у Дніпрі стався сьогодні вранці поруч із житловим багатоповерховим будинком № 33, який розташований на вулиці Гладкова. Близько 6.00 ранку його мешканці почули звук вибуху й викликали поліцію.

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Правоохоронці виявили у дворі будинку спотворене тіло чоловіка. Поранення загиблого вказували на те, що смерть настала внаслідок вибуху гранати, повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

Особу загиблого вже встановлено, йому було 44 роки. За фактом його смерті відкрито кримінальні провадження відповідно до ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За попередньою версією поліції, чоловік хотів накласти на себе руки і скористався для цього бойовою гранатою. Правоохоронці також опрацьовують інші версії події.

Як раніше писав «Ракурс», в одній із київських шкіл учень під час уроку кинув на підлогу гранату з криком «Лягай».