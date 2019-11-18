Олег Ляшко судится с НАПК. Фото: Олег Ляшко в Facebook

https://racurs.ua/n129594-lyashko-podal-v-sud-na-napk-prosit-otmenit-reshenie-o-ego-deklaracii.html

Ракурс

Олег Ляшко, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии, подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Иск уже поступил в Окружной административный суд города Киева. Политик просит Фемиду признать противоправным и отменить решение НАПК. Об этом 18 ноября сообщила «Судебная власть Украины».

Отмечается, что истец просить суд признать противоправным и отменить решение агентства, согласно которого, по результатам проведения полной проверки представленной декларации Ляшко за 2017 год (исправленной), НАПК решило, что тогдашний нардеп отметил недостоверные сведения в декларации.

Кроме того, лидер «Радикальной партии» просит ОАСК признать противоправным и отменить решение агентства, где указано о выводах относительно выявления в его действиях декларирования признаков правонарушения, связанного с коррупцией.

Сейчас судом решает вопрос об открытии производства по данным административным иском.

Напомним, в августе стало известно, что в государственный бюджет конфискуют 448 тыс. грн взносов на поддержку «Радикальной партии Олега Ляшко» и «Гражданской позиции». Херсонский и Винницкий городские суды признали виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов на поддержку политической партии двух физических лиц.