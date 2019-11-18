Олег Ляшко позивається до НАЗК. Фото: Олег Ляшко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n129594-lyashko-podav-do-sudu-na-nazk-prosyt-skasuvaty-rishennya-pro-yogo-deklaraciu.html

Ракурс

Олег Ляшко, колишній народний депутат та лідер Радикальної партії, позивається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Позов вже надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Політик просить Феміду визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК. Про це 18 листопада повідомила «Судова влада України».

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення агентства, відповідно до якого, за результатами проведення повної перевірки декларації поданої Ляшком за 2017 рік (виправленої), НАЗК вирішило, що тодішній нардеп зазначив недостовірні відомості у декларації.

Крім того, лідер «Радикальної партії» просить ОАСК визнати протиправним та скасувати рішення агентства, де зазначено про висновок щодо виявлення в його діях декларування ознак правопорушення пов’язаного з корупцією.

Наразі судом вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що до державного бюджету конфіскують 448 тис. грн внесків на підтримку «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Громадянської позиції». Херсонський та Вінницький міські суди визнали винними у порушенні встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії двох фізичних осіб-внескодавців.