Політик Олег Ляшко: Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129640-sud-obyraie-zapobijnyy-zahid-lyashku-translyaciya.html

Ракурс

Бориспільський міськрайонний суд 19 листопада розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу для лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка.

Loading...

Трансляція судового засідання запланована на 14.00. Сторона обвинувачення просить обрати для колишнього народного депутата запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі.

Як відомо, 18 листопада колишній народний депутат Олег Ляшко у Бориспільській прокуратурі отримав підозру щодо нападу на народного депутата Андрія Геруса. Лідеру «Радикальної партії» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розслідують факт бійки Ляшка з Герусом в аеропорту «Бориспіль», що сталася 6 листопада. Тоді Ляшко звинуватив Геруса в лобіюванні російських інтересів через ініціативу поновлення поставок російської електроенергії до України. При цьому представник «Слуги народу» звинуватив Ляшка в роботі на олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, колишній народний депутат та лідер Радикальної партії Олег Ляшко позивається до Національного агентства з питань запобігання корупції. Політик просить Феміду визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК.