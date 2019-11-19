В Австралии из-за пожаров Сидней затянуло дымом, фото: Reuters

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Сидней затянуло дымом из-за лесных пожаров. Медики сообщают о рисках для здоровья, особенно для людей с респираторными заболеваниями, которые несет гарь и повышения температуры воздуха. В некоторых районах она достигла +37°C.

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Всего в Австралии пылают 150 тыс. га леса. Уже больше недели пожары продолжаются в Новом Южном Уэльсе. В Национальном парке города Воллеми самая тяжелая обстановка. Об этом сообщает ВВС.

В Сиднее на улицах ухудшилась видимость. Сиднейская опера, гавань, мост и небоскребы в деловом районе фактически нельзя увидеть. Их покрыла плотная завеса дыма.

Высокий показатель загрязнения воздуха зафиксирован в части города. Этот уровень в восемь раз выше, чем предусмотрено национальным стандартом. Власти рекомендовали жителям оставаться в своих домах.

Ранее из-за пожаров в американском штате Калифорния эвакуировали 180 тыс. человек. Был введен экстремальный режим пожарной опасности. Эксперты считают причиной стихии погодные условия.