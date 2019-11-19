Венедиктова: У нас за все «выгребают» судьи

Ирина Венедиктова, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/n129673-venediktova-u-nas-za-vse-vygrebaut-sudi.html

Ракурс

В Украине за все недостатки работы судебной системы «выгребают» судьи.

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О этом руководительница парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардеп из фракции «Слуга народа» Ирина Венедиктова заявила в интервью изданию «Цензор.нет».

За работу адвокатов. За работу прокуроров. За работу исполнителей судебных решений, — отмечает Венедиктова.

Народный избранник подчеркивает, что правоохранительные органы должны так собирать материалы, чтобы впоследствии соответствующие дела в судах не разваливались.

Венедиктова подчеркивает, что главной проблемой в Украине является безнаказанность.

По ее мнению, если 5% из судебной системы почистить «с определенным логическим доведением до приговоров», то она в дальнейшем будет работать как часы. Политик отмечает, что в судейской системе есть много «хороших, светлых людей» и трудоголиков.

Напомним, по словам Венедиктовой, судей в контексте судебной реформы вне камер интересуют три вопроса: судейское вознаграждение, пожизненное содержание судей и судейский стаж.