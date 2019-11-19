Ирина Венедикторва, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129671-venediktova-na-samom-dele-sudey-interesuut-tri-veschi-voznagrajdenie-soderjanie-i-staj.html

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Не на камеру судьи в контексте судебной реформы говорят о трех вопросах: судейском вознаграждении, пожизненном содержании судей и судейском стаже.

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Именно это больше всего беспокоит украинских судей, заявила нардеп из фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова в интервью изданию «Цензор.нет».

Вот тот же Верховный суд говорит: да дайте нам уже доработать три года, и мы пойдем в отставку, — отмечает Венедиктова.

Народный избранник напомнила, что в среднем судья Верховного суда получает в месяц 350 тыс. грн зарплаты.

Конечно, можно из таких заработных плат на пожизненное содержание уходить в отставку, но это же будет колоссальная нагрузка на бюджет, — отмечает Венедиктова.

Руководительница комитета отмечает, что в этих трех вопросах Рада ничего менять не планирует.

По словам Венедиктова, в судейской общности существует напряжение по поводу ст. 137 закона «О судоустройстве и статусе судей», которая устанавливает, как начисляется стаж судьи.

По мнению Венедиктова, предусмотренные там нормы были «на 100% была пролоббированы».

Так, законодательство предусматривает, что профессиональный стаж (в частности — работа ученым или адвокатом) засчитывается в судейский стаж. В результате, отмечает нардпеп, происходит уравнивание стажа судей, которые годами находились в стрессовых условиях, принимая на своих должностях непростые решения, и судей, которые заняли эти должности, придя из других сфер.

Вы даже не представляете, сколько вопросов о справедливости звучат от судей первой и апелляционной инстанции и какой раскол в самой судебной власти, — отмечает Венедиктова.

Напомним, недавно Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд по поводу недавно поддержанных Радой изменений в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия».