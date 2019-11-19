Ірина Венедікторва, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129671-venediktova-naspravdi-suddiv-cikavlyat-try-rechi-vynagoroda-utrymannya-i-staj.html

Ракурс

Поза камерою судді в контексті судової реформи говорять про три питання: суддівську винагороду, довічне утримання суддів та суддівський стаж.

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Саме це найбільше турбує українських суддів, заявила нардеп із фракції «Слуга народу», очільниця парламентського комітету з питань правової політики Ірина Венедіктова в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

От той же Верховний суд каже: та дайте нам уже допрацювати три роки, і ми підемо у відставку, — зазначає Венедіктова.

Народний обранець нагадала, що в середньому суддя Верховного суду отримує в місяць 350 тис. грн зарплати.

Звичайно, можна з таких заробітних плат на довічне утримання йти у відставку, але це ж буде колосальне навантаження на бюджет, — наголошує Венедіктова.

Очільниця комітету наголошує, що в цих трьох питаннях Рада нічого змінювати не планує.

За словами Венедіктовою, у суддівській спільності існує напруження з приводу ст. 137 закону «Про судоустрій і статус суддів», яка встановлює, як нараховується стаж судді.

На думку Венедіктової, передбачені там норми були «на 100% була пролобійовані».

Так, законодавство передбачає, що професійний стаж (зокрема — робота науковцем чи адвокатом) зараховується у суддівський стаж. В результаті, зазначає нардпеп, відбувається зрівняння стажу суддів, які роками перебували в стресових умовах, ухвалюючи на своїх посадах непрості рішення, та суддів, які обійняли ці посади, прийшовши з інших сфер.

Ви навіть не уявляєте, скільки запитань про справедливість лунають від суддів першої та апеляційної інстанції і який розкол у самій судовій владі, — наголошує Венедіктова.

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду з приводу нещодавно підтриманих Радою змін до законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя».