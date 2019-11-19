Венедіктова: У нас за все «вигрібають» судді

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Ірина Венедіктова, фото: Liga.NET
Венедіктова: У нас за все «вигрібають» суддіhttps://racurs.ua/ua/n129673-venediktova-u-nas-za-vse-vygribaut-suddi.htmlРакурс
В Україні за всі недоліки роботи судової системи «вигрібають» судді.
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Про це очільниця парламентського комітету з питань правової політики, нардеп із фракції «Слуга народу» Ірина Венедіктова заявила в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».
За роботу адвокатів. За роботу прокурорів. За роботу виконавців судових рішень, — зазначає Венедіктова.
Народний обранець наголошує, що правоохоронні органи мають так збирати матеріали, щоб згодом відповідні справи в судах не розвалювалися.
Венедіктова наголошує, що головною проблемою в Україні є безкарність.
На її думку, якщо 5% із судової системи почистити «з певним логічним доведенням до вироків», то вона в подальшому працюватиме як годинник. Політик наголошує, що у суддівській системі є багато «гарних, світлих людей» та трудоголіків.
Нагадаємо, за словами Венедіктової, суддів в контексті судової реформи поза камерами цікавлять три питання: суддівська винагорода, довічне утримання суддів та суддівський стаж.
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