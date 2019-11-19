Загибель Коростельова: посли США та країн ЄС висловили співчуття з приводу смерті комбрига

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Євген Коростельов, фото: ObjectivTv
Загибель Коростельова: посли США та країн ЄС висловили співчуття з приводу смерті комбригаhttps://racurs.ua/ua/n129672-zagybel-korostelova-posly-ssha-ta-krayin-ies-vyslovyly-spivchuttya-z-pryvodu-smerti-kombryga.htmlРакурс
Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловлюють співчуття у зв’язку з сьогоднішньою смертю командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.
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Про це у своєму Твіттері повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Посол зазначив, що Коростельов супроводжував дипломатів, які прибули 7 листопада спостерігати за розведення сил у районі населеного пункту Петровське Луганської області.
Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті, — наголосив посол.
Коростельов очолив 128-у бригаду лише у вересні цього року. 12 листопада він отримав мінно-вибухове поранення і районі Новотроїцька, де здійснював обхід передових позицій.
Сьогодні вранці близько 4.00 Коростельов помер у Харківському шпиталі.
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