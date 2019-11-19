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Ракурс
Євген Коростельов, фото: ObjectivTv

Загибель Коростельова: посли США та країн ЄС висловили співчуття з приводу смерті комбрига

19 лис 2019, 22:13
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Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловлюють співчуття у зв’язку з сьогоднішньою смертю командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

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Про це у своєму Твіттері повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Посол зазначив, що Коростельов супроводжував дипломатів, які прибули 7 листопада спостерігати за розведення сил у районі населеного пункту Петровське Луганської області.

Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті, — наголосив посол.

Коростельов очолив 128-у бригаду лише у вересні цього року. 12 листопада він отримав мінно-вибухове поранення і районі Новотроїцька, де здійснював обхід передових позицій.

Сьогодні вранці близько 4.00 Коростельов помер у Харківському шпиталі.

Джерело: Ракурс


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