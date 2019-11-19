Гибель Коростелева: послы США и стран ЕС выразили соболезнования по поводу смерти комбрига

Евгений Коростелев, фото: ObjectivTv

https://racurs.ua/n129672-gibel-korosteleva-posly-ssha-i-stran-es-vyrazili-soboleznovaniya-po-povodu-smerti-kombriga.html

Ракурс

Послы Франции, Германии, Великобритании и США выражают соболезнования в связи с сегодняшней смертью командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.

Loading...

Об этом в своем Твиттере сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Посол отметил, что Коростелев сопровождал дипломатов, прибывших 7 ноября наблюдать за разведение сил в районе населенного пункта Петровское Луганской области.

Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты, — подчеркнул посол.

Коростелев возглавил 128-ю бригаду только в сентябре этого года. 12 ноября он получил минно-взрывное ранение и районе Новотроицкого, где осуществлял обход передовых позиций.

Сегодня утром около 4.00 Коростелев умер в Харьковском госпитале.