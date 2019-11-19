Головні новини за 19 листопада: помер комбриг 128-ї бригади, запобіжний захід Ляшку та «бокс по переписці» між Зеленським та Тимошенко

Євген Коростельов, фото: Олександр Клименко

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Ракурс

Сьогодні вранці помер полковник Євген Коростельов, командир 28 окремої гірсько-штурмової бригади, який 12 листопада отримав поранення під час виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил. Посоли низки країн вже висловили співчуття у зв’язку зі смертю полковника.

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Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук прокоментував нещодавню заяву глави партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо її пропозицій кадрової допомоги новій владі. Зеленський заявив, що Тимошенко перебуває в опозиції до чинної влади тому, що «їй просто не дають солоденького», маючи на увазі «солодкі» місця у владі.

У соцмережах негативно відреагували на цю заяву Зеленського, вважаючи, що він таким чином «перейшов межу», а також нагадали президентові, що він знайшов час «уколоти» Тимошенко, проте не відреагував на смерть комбрига та інших вбитих агресором останнім часом українських військовослужбовців.

Тимошенко згодом відреагувала на «солоденьку» заяву Зеленського.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід лідерові Радикальної партії Олегові Ляшку — його взяли на поруки народні депутати Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») та Михайло Волинець («Батьківщина»).

Сьогодні в «Голосі України» опублікований закон про штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. За це правопорушення в Україні почнуть штрафувати вже завтра, 20 листопада.