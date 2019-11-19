Бійка Ляшка та Геруса: суд обрав запобіжний захід лідерові Радикальної партії

Олег Ляшко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129661-biyka-lyashka-ta-gerusa-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-liderovi-radykalnoyi-partiyi.html

Ракурс

Бориспільський міськрайонний суд Київської області під час свого сьогоднішнього засідання обрав запобіжний захід лідерові Радикальної партії Олегові Ляшку.

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Суд вирішив застосувати щодо Ляшка запобіжний захід у вигляду особистої поруки. На поруки Ляшка взяли народні депутати Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») та Михайло Волинець («Батьківщина»).

Таким чином, відповідне подання прокуратури задовольнене частково.

Вчора прокуратура повідомила Ляшку про підозру у зв’язку з нещодавньою сутичкою в аеропорту «Бориспіль», яка сталася 6 листопада між ним та депутатом від «Слуги народу» Андрієм Герусом.

Ляшко тоді під час сутички висловлював невдоволення тим, що Україна дозволила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі.

У діях Ляшка обвинувачення вбачає правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

В усі часи таких як Герус називали агентами впливу, диверсантами, шпигунами і терористами, які діють в інтересах ворога. Там не тільки Герус, там ціла злочинна група, — заявив Ляшко, спілкуючись із журналістами під час сьогоднішнього засідання.

Цю справу Ляшко вважає політичним замовленням.

Він також пообіцяв, що генпрокурор Руслан Рябошапка відповідатиме «за покриття злочинів, вчинених Герусом і за фальсифікацію кримінальної справи» щодо лідера Радикальної партії.

Нагадаємо, Ляшко під час сутички в «Борисполі» порвав Герусу сорочку.