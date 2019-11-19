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Франція розробить для України 20 надсучасних патрульних кораблів, фото: ВМС ЗСУ
Франція розробить для України 20 надсучасних патрульних кораблівhttps://racurs.ua/ua/n129664-franciya-rozrobyt-dlya-ukrayiny-20-nadsuchasnyh-patrulnyh-korabliv.htmlРакурс
Патрульні кораблі планує Україні надати Франція.
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Очікується, що буде створено 20 надсучасних суден. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Кораблі нададуть українській стороні до 2023 року. Їх довжина становить 32 м. Патрульні судна почнуть використовувати для охорони державного кордону на воді, а також для проведення операцій, нагляду і контролю, протидії диверсійно-розвідувальним групам.
Як заявив керівник МВС Арсен Аваков, в Україні виготовлять кожен четвертий корабель. Відповідні роботи можуть почати на одному з миколаївських заводів. Угодою передбачена українська додаткова комплектація катерів.
Вартість проекту — 136 млн євро. Спеціальний кредит влади Франції покриє 85% витрат, а 15% загальної суми нададуть з державного бюджету.
Раніше над патрульними катерами «Старобільськ» та «Слов'янськ» типу Island, які були передані Україні американськими ВМС, урочисто підняли прапори ВМС ЗСУ. До складу ВМС також увійшло і судно «Олександр Охрименко».
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