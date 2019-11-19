Франция разработает для Украины 20 сверхсовременных патрульных кораблей, фото: ВМС ВСУ

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Патрульные корабли планирует Украине предоставить Франция.

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Ожидается, что будет создано 20 сверхсовременных судов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Корабли предоставят украинской стороне до 2023 года. Их длина составляет 32 м. Патрульные судна начнут использовать для охраны государственной границы на воде, а также задействуют для проведения операций, надзора и контроля, противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Как заявил руководитель МВД Арсена Авакова, в Украине изготовят каждый четвертый корабль. Соответствующие работы могут начать на одном из николаевских заводов. Соглашением предусмотрена украинская дополнительная комплектация катеров.

Стоимость проекта — 136 млн евро. Специальный кредит властей Франции покроет 85% затрат, а 15% общей суммы предоставят из государственного бюджета.

Ранее над патрульными катерами «Старобельск» и «Славянск» типа Island, которые были переданы Украине американскими ВМС, торжественно подняли флаги ВМС ВСУ. В состав ВМС также вошло и судно «Александр Охрименко».