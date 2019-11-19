Ученые назвали бактериальные инфекции истинной причиной развития рака, фото: National Institutes of Health

https://racurs.ua/n129663-uchenye-nazvali-bakterialnye-infekcii-istinnoy-prichinoy-razvitiya-raka.html

Ракурс

Рак может возникать из-за бактериальных инфекций.

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Эксперты из Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) провели исследования. Об этом сообщает MedicalXpress.

Взаимодействие между бактериями и гликопротеином MUC1 способно стать причиной развития раковых заболеваний. Это может провоцировать рак толстой кишки, легких, желудка, печени и поджелудочной железы.

Около 20% злокачественных новообразований, как утверждают специалисты, связано с вирусной или бактериальной инфекцией. По словам медиков, защищают внутреннюю поверхность пищеварительного тракта белковые соединения муцины. К ним и относится MUC1.

Бактерии прикрепляются к специфическому домену MUC1. Микроорганизмы попадают в слизистый слой, где происходит удаление микробов. Соединение в некоторых случаях запускает патогенные сигналы внутрь клетки, активирует онкогены.

Ранее медики заявили, что йогурт и диета с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон) могут снизить риск возникновения рака легких. Исследования показали, что риск возникновения онкологического заболевания снижался на 33%.