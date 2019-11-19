Учені назвали бактеріальні інфекції справжньою причиною розвитку раку, фото: National Institutes of Health

https://racurs.ua/ua/n129663-ucheni-nazvaly-bakterialni-infekciyi-spravjnou-prychynou-rozvytku-raku.html

Ракурс

Рак може виникати через бактеріальні інфекції.

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Експерти з Університету Північної Кароліни в Шарлотті (США) провели дослідження. Про це повідомляє MedicalXpress.

Взаємодія між бактеріями і глікопротеїном MUC1 здатна стати причиною розвитку ракових захворювань. Це може провокувати рак товстої кишки, легенів, шлунка, печінки і підшлункової залози.

Близько 20% злоякісних новоутворень, як стверджують фахівці, пов’язане з вірусною або бактеріальною інфекцією. За словами медиків, захищають внутрішню поверхню травного тракту білкові сполуки муцини. До них і належить MUC1.

Бактерії прикріплюються до специфічного домену MUC1. Мікроорганізми потрапляють в слизовий шар, де відбувається видалення мікробів. З'єднання в деяких випадках запускає патогенні сигнали всередину клітини, активує онкогени.

Раніше медики заявили, що йогурт і дієта з високим вмістом клітковини (харчових волокон) можуть знизити ризик виникнення раку легенів. Дослідження показали, що ризик виникнення онкологічного захворювання знижувався на 33%.