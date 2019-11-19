Зеленський заборонив суцільну рубку дерев на схилах Карпат: підписано закон

Зеленський підписав закон про заборону суцільної рубки дерев на гірських схилах Карпат. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n129659-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-zaboronu-sucilnoyi-rubky-derev-na-girskyh-shylah-karpat.html

Ракурс

Вирубка дерев на гірських схилах Карпат тепер обмежена законодавчо. Сьогодні президент підписав закон № 249-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних вирубок на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону».

Loading...

Закон спрямовано на вдосконалення системи охорони ялицево-букових лісів, розташованих на гірських схилах Карпат, від суцільного знищення, йдеться на сайті президента України.

У пояснювальній записці повідомляється, що у 2000 році вже було введено мораторій на суцільну рубку в ялицево-букових деревостанах Карпат. Роком пізніше ця заборона перестала діяти і суцільні вирубки у цьому регіоні поновилося.

Підписаний Володимиром Зеленським документ передбачає також заборону проведення рубок у національних природних парках і заказниках.

Очікується, що реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів Карпат, а також захисту региону від стихійних лих і природних катаклізмів.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Зеленський схвалив закон про заборону обмеження проходу до берегів морів і річок. Не пускати громадян на узбережжя або брати за це гроші забороняється. Розмір штрафу для порушників сягатиме 17 тис. грн.