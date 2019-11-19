Новий авіарейс до Італії від українського лоукостера стартує 1 квітня. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n129652-chy-ne-jartoma-novyy-aviareys-do-italiyi-vid-ukrayinskogo-loukostera-startuie-1-kvitnya.html

Ракурс

Новий авіарейс із України до Італії стартує 1 квітня 2020 року. З Києва до Пізи пасажири зможуть літати лоукостом SkyUp Airlines.

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Піза — це вже шосте італійське місто, до якого планує літати SkyUp, інформує прес-служба компанії.

Продажі квитків на перший авіарейс почнуться вже сьогодні, 19 листопада.

Вильоти у Пізу з Києва відбуватимуться кожної середи і суботи. Вартість квитка становитиме від 1667 грн.

Піза — мальовниче містечко в центральній частині Італії. Воно розташовано за 10 км від узбережжя Лігурійського моря. Крім відомої на весь світ падаючої вежі, Піза славиться десятками старовинних церков, середньовічними палацами і численними мостами.

У серпні «Ракурс» повідомляв, що лоукост SkyUp виконуватиме перельоти до Шрі-Ланки. Дозвіл на такі польоти компанія отримала від Державної авіаційної служби України.