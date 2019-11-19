TruCAM на дорогах побільшає: поліція назвала ділянки. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/ua/n129655-trucam-na-dorogah-pobilshaie-policiya-nazvala-dilyanky-infografika.html

Ракурс

Радари TruCAM тепер контролюватимуть швидкісний режим на 186 ділянках українських доріг. Поліція попередила водіїв, що з 20 листопада додається 57 ділянок і розширяться дві існуючі, на яких здійснюватиметься контроль швидкості.

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Всього на дорогах використовуватимуться 115 приладів TruCAM. Ця інформація з’явилася на сайті Патрульної поліції України.

Також опубліковано карту з зазначенням ділянок доріг, на яких здійснюється фіксація швидкості автомобілів.

На дорогах встановлюються відповідні знаки, що попереджають про контроль швидкісного режиму. Безпосередньо в місцях контролю має стояти поліцейський автомобіль із увімкненими синіми проблисковими маячками.

У поліції нагадують, що перевищення швидкості — це найчастіша причина ДТП, тому рекомендують водіям дотримуватися правил дорожнього руху.

Як раніше писав «Ракурс», міністр МВС Арсен Аваков заявив, що в 2020 році штрафи за перевищення допустимої швидкості збільшаться.