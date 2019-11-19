Україна розробила посадковий апарат для перевезень вантажу на Місяць, фото: скріншот

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Ракурс

Посадковий апарат для перевезень вантажу на Місяць презентовано Україною.

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Конструктори з бюро «Південне» брали участь у розробці. Прес-служба підприємства повідомила подробиці.

Відвідувачі міжнародної авіаційно-космічній виставці у Дубаї побачили макет апарату. Експерти могли оцінити переваги сучасного зразка.

Проект готовий для досліджень поверхні Місяця. Апарат здатний доставити на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кг. Йому надається можливість триразового перельоту з науковим обладнанням.

В повідомленні зазначається, що новинку можуть використати у пошуку корисних копалин на Місяці, а також у науково-дослідної діяльності. Про зацікавленість іноземних космічних агентств у технології нічого не відомо.

Раніше компанія General Atomics Electromagnetic Systems підписала контракт з Пентагоном на розробку генератора на основі водню. Водневі паливні елементи, на думку експертів, здатні ефективно збільшувати дальність польоту безпілотників.