Украина разработала посадочный аппарат для перевозок грузов на Луну, фото: скриншот

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Посадочный аппарат для перевозок грузов на Луну представлен Украиной.

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Конструкторы из бюро «Южное» участвовали в разработке. Пресс-служба предприятия сообщила подробности.

Посетители международной авиационно-космической выставки в Дубае увидели макет аппарата. Эксперты могли оценить преимущества современного образца.

Проект готов для исследований поверхности Луны. Аппарат способен доставить на естественный спутник Земли полезный груз массой до 150 кг. Ему предоставляется возможность трехкратного перелета с научным оборудованием.

В сообщении отмечается, что новинку могут использовать в поиске полезных ископаемых на Луне, а также в научно-исследовательской деятельности. О заинтересованности иностранных космических агентств в технологии ничего неизвестно.

Ранее компания General Atomics Electromagnetic Systems подписала контракт с Пентагоном на разработку генератора на основе водорода. Водородные топливные элементы, по мнению экспертов, способны эффективно увеличивать дальность полета беспилотников.