Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020, фото: pixabay

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Ракурс

Матчи Евро-2020 в России могут отменить из-за допингового скандала.

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Стадиону в Санкт-Петербурге грозит запрет на проведение матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Daily Mail.

Соответствующие решение может быть принято из-за несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории. По этим результатам специалисты из Всемирного антидопингового агентства (WADA) начали расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На 9 декабря запланировано проведение заседания исполкома WADA. Эксперты рассмотрят рекомендации относительно соответствия статуса РУСАДА. Если в махинациях с данными российскую сторону признают виновной, РУСАДА может быть лишена статуса соответствия.

В этом случае CAS (Спортивный арбитражный суд) рассмотрит возможность запрета для России участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Сообщается и о потенциальном запрете проведения матчей Евро-2020.

Напомним, в ноябре немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал, что РФ могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх в Японии. По его словам, российская сторона не может объяснить несоответствие в данных московской антидопинговой лаборатории.