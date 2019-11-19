Денис Дзендзерський, фото: Вадим Чуприна

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Ракурс

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении бывшему народному депутату VIII созыва, который за период с 2015 по 2018 годы не задекларировал наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками на сумму более 4,7 млрд грн.

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Поскольку депутата по месту его проживания пока нет, сообщение ему было направлено по почте. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Фамилия этого народного депутата САП не приводит. По информации СМИ, речь идет о Денисе Дзендзерськом, который был избран в прошлой Раду по спискам «Народного фронта».

Действия экс-депутата квалифицированы по ст. 366−1 Уголовного кодекса (Декларирование недостоверной информации). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы.

Напомним, в октябре САП сообщила о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции в связи с недекларирированым имуществом на сумму 60 млн грн.