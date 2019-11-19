Денис Дзендзерський, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n129657-ne-zadeklaruvav-mayje-5-mlrd-grn-sap-povidomyla-pidozru-eks-nardepu.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру колишньому народному депутату VIII скликання, котрий за період з 2015 по 2018 роки не задекларував наявність невиконаних фінансових зобов’язань перед банками на суму понад 4,7 млрд грн.

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Оскільки депутата за місцем його проживання наразі немає, повідомлення йому було надіслане поштою. Про це повідомляє прес-служба САП.

Прізвище цього народного депутата САП не наводить. За інформацією ЗМІ, йдеться про Дениса Дзендзерського, котрий був обраний до минулої Ради за списками «Народного фронту».

Дії екс-депутата кваліфіковані за ст. 366−1 Кримінального кодексу (Декларування недостовірної інформації). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, громадських робіт чи позбавлення волі.

Нагадаємо, в жовтні САП повідомила про підозру екс-керівнику Держекоінспекції у зв’язку з незадекларованим майном на суму 60 млн грн.