Упакувати і доставити: у США лікарня використовує роботів для розподілу таблеток хворим. Фото: Таблетки

https://racurs.ua/ua/n129641-upakuvaty-i-dostavyty-stenfordska-likarnya-vykorystovuie-robotiv-dlya-rozpodilu-tabletok-hvorym.html

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У США роботи займаються розподілом, упаковкою та доставкою таблеток пацієнтам однієї з лікарень. Такими машинами обладнали медзаклад при Стенфордському університеті його вчені.

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У кампусі Стенфордського центру охорони здоров’я одні роботи займається пакуванням таблеток, інші — їх доставкою. У штаті є навіть такі помічники, які займаються пранням білизни і вивезенням сміття, інформує The Wall Street Journal, посилаючись на сайт університету.

Крім роботів, нова лікарня обладнана технологіями розумного будинку. За допомогою мобільних додатків пацієнти можуть зв’язуватися зі своїми лікарями, керувати кондиціонерами і освітленням у палаті.

Зазначається, що будівництво й утримання лікарні для університету обходиться не дешево. На даний момент у проект вже вкладено близько 21 млрд дол. Але вчені вважають, що автоматизація медзакладу допоможе значно підвищити продуктивність праці.

Раніше повідомлялося, що група вчених зі Стенфордського і Пекінського університетів знайшла простий спосіб перетворення морської води на водень. Пропускання електричного струму через воду розбиває її на кисень і водень. Останній може використовуватися як надійне джерело палива, що практично не чинить негативного впливу на навколишнє середовище.