Упаковать и доставить: стэнфордская больница использует роботов для распределения таблеток больным. Фото: Таблетки

https://racurs.ua/n129641-upakovat-i-dostavit-stenfordskaya-bolnica-ispolzuet-robotov-dlya-raspredeleniya-tabletok-bolnym.html

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В США работы занимаются распределением, упаковкой и доставкой таблеток пациентам одной из больниц. Такими машинами оборудовали медучреждение при Стэнфордском университете его ученые.

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В кампусе Стэнфордского центра здравоохранения одни роботы занимается упаковкой таблеток, другие — их доставкой. В штате есть даже такие помощники, которые занимаются стиркой белья и вывозом мусора, информирует The Wall Street Journal, ссылаясь на сайт университета.

Кроме роботов, новая больница оборудована технологиями умного дома. При помощи мобильных приложений пациенты могут связываться со своими лечащими врачами, управлять кондиционерами и освещением в палате.

Строительство и содержание больницы для университета обходится не дешево. На данный момент в проект уже вложены около 21 млрд долл. Но ученые считают, что автоматизация лечебного учреждения поможет значительно повысить производительность труда.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Стэндфордского и Пекинского университетов нашла простой способ преобразования морской воды в водород. При пропускании электрического тока через воду, она разбивается на кислород и водород. Последний может использоваться в качестве надежного источника топлива, который практически не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.