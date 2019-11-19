Короткое замыкание назван вероятной причиной пожара в воинской части на Львовщине, фото: pixabay

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Пожар в воинской части на Львовщине расследуется работниками военной прокуратуры. Об этом сообщается пресс-службой Западного региона Украины.

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Короткое замыкание проводов электроснабжения — вероятная причина возгорания. Окончательно подтвердить эту версию могут в ходе досудебного расследования.

По данным следствия, возгорание возникло ночью 19 ноября в помещении штаба. Работники военной прокуратуры Львовского гарнизона устанавливают все детали произошедшего. Сотрудники проводят необходимые следственные мероприятия. Зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

Напомним, 19 ноября пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщила, что пожар произошел в части, которая дислоцируется в Яворовском районе Львовской области. Один военнослужащий погиб. Еще одного офицера доставили в военный госпиталь. Он находится в реанимационном отделении.