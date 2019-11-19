Росію можуть позбавити права на проведення матчів Євро-2020, фото: pixabay

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Ракурс

Матчі Євро-2020 в Росії можуть скасувати через допінговий скандал.

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Стадіону в Санкт-Петербурзі загрожує заборона на проведення матчів чемпіонату Європи з футболу. Про це повідомляє Daily Mail.

Відповідні рішення може бути прийнято через невідповідність в даних Московської антидопінгової лабораторії. За цими результатами фахівці з Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) почали розслідування відносно Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

На 9 грудня цього року заплановано проведення засідання виконкому WADA. Експерти розглянуть рекомендації щодо відповідності статусу РУСАДА. Якщо в махінаціях з даними російську сторону визнають винною, РУСАДА може бути позбавлена статусу відповідності.

В цьому випадку CAS (Спортивний арбітражний суд) розгляне можливість заборони для Росії брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо. Повідомляється і про потенційний заборону проведення матчів Євро-2020.

Нагадаємо, в листопаді німецький журналіст Хайо Зеппельт розповів, що РФ можуть позбавити можливості брати участь в Олімпійських іграх в Японії. За його словами, російська сторона не може пояснити невідповідність в даних московської антидопінгової лабораторії.