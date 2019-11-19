TruCAM на дорогах станет больше: полиция назвала участки. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/n129655-trucam-na-dorogah-stanet-bolshe-policiya-nazvala-uchastki-infografika.html

Ракурс

Радары TruCAM теперь будут контролировать скоростной режим на 186 участках украинских дорог. Полиция предупредила водителей, что с 20 ноября добавляются 57 участков дорог и расширятся два существующих, на которых будет производиться контроль скорости.

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Всего на дорогах будут использоваться 115 приборов TruCAM. Эта информация появилась на сайте Патрульной полиции Украины.

Также обнародована карта с указанием участков дорог, на которых осуществляется фиксация скорости.

На дорогах устанавливаются соответствующие знаки, предупреждающие о контроле скоростного режима. Непосредственно в местах контроля должен стоять полицейский автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

В полиции напоминают, что превышение скорости является наиболее частой причиной ДТП, поэтому рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения.

Как ранее писал «Ракурс», министр МВД Арсен Аваков заявил, что в 2020 году штрафы за превышение допустимой скорости увеличатся.