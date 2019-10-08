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Штрафы за превышение скорости в 2020 году изменятся, фото — Полтавщина

Штрафы за превышение скорости в 2020 году изменятся — Аваков

8 окт 2019, 18:31
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об изменении системы штрафов за превышение скорости в 2020 году.

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Это правоохранительное ведомство планирует разработать ряд законодательных инициатив, которые вынесут на рассмотрение парламента. Среди них будут и такие, которые приваны уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах.

Аваков пообещал изменить систему штрафов за превышение скорости движения таким образом, чтобы снизить порог превышения скорости движения. Других деталей новации министр не сообщил.

Пресс-служба МВД сообщила, что такое заявление министра прозвучало 8 октября на встрече с народными депутатами, членами комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме того, Аваков пообещал инициировать ряд изменений миграционного законодательства.

Напомним, что 1 сентября Верховный суд принял решение об отмене штрафа водителю, который выехал на перекресток, завершая маневр, на желтый свет. Согласно правилам дорожного движения, водитель автомобиля, выезжая на перекресток на зеленый свет светофора, должен завершить маневр даже в том случае, если свет уже изменилось на желтый. На основании этого Верховный суд отменил штраф водителю, который подал иск для доказательства своей невиновности.

Источник: Ракурс


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