Курс гривны поможет удерживать аграрный сектор, а обесценит ее только паника — НБУ, фото — "Ракурс"

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Ракурс

Национальный банк Украины надеется, что мощное развитие аграрного сектора поможет сдерживать обесценивание украинской денежной единицы. Курс гривны, по версии аналитиков НБУ, будут поддерживать в долгосрочной перспективе рекордные урожаи зерновых.

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Укрепление гривны, которое случилось осенью 2019 году благодаря хорошему урожаю, может происходить и в дальнейшем, сообщает «Громадське», которое получило ответ на свой запрос в Нацбанк.

Продажа зерновых способствует поступлению валюты из-за рубежа, а это подпитывает ее предложение в стране.

Такая ситуация не является сезонным фактором, а результатом действия нового фактора, который будет долгосрочно влиять на ситуацию на валютном рынке, — считают в НБУ.

Современные тенденции на валютном рынке в Нацбанке считают способствующими росту курса гривны. Другой фактор, который помогает удерживать курс — высокий спрос на евробонды и облигации внутреннего государственного займа. Поэтому в НБУ уверены, что гривна может девальвировать при таких условиях только под влиянием панических настроений граждан.

В сентябре резервы НБУ сократились на 2,6%. На этот показатель существенно не повлияли немалые внешние выплаты страны, поскольку регулятор покупал большое количество валюты, которая поступала в страну, в том числе благодаря экспорту зерновых. А вот в начале октября НБУ потратил 157,5 млн долл. из резервов, чтобы отреагировать на неожиданную девальвацию гривны. После новости о согласовании Киевом «формулы Штайнмайера» курс упал за два дня более чем 3% (на 65 коп.).

«Ракурс» сообщал, что в Раде зарегистрирован проект закона о налоге на наличный обмен валют. Согласно документу, налог в размере 1% устанавливается на суммы покупки иностранной валюты в наличных деньгах.