Курс гривні допоможе втримувати аграрний сектор, а знецінить її тільки паніка — НБУ, фото — "Ракурс"

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Ракурс

Національний банк України сподівається, що потужний розвиток аграрного сектору допомагатиме стримувати знецінення української грошової одиниці. Курс гривні, за версією аналітиків НБУ, підтримуватимуть у довгостроковій перспективі рекордні врожаї зернових.

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Зміцнення гривні, яке сталося восени 2019 році завдяки хорошому врожаю, може відбуватися й надалі, повідомляє «Громадське», яке отримало відповідь на свій запит до Нацбанку.

Продаж зернових сприяє надходження валюти з-за кордону, а це підживлює пропозицію валюти в країні.

Така ситуація не є сезонним фактором, а результатом дії нового чинника, який матиме довгостроковий ефект на ситуацію на валютному ринку, — вважають в НБУ.

Сучасні тенденції на валютному ринку у регуляторі вважають такими, що сприяють зростанню курсу гривні. Інший чинник, який допомагає втримувати курс — високий попит на євробонди та облігації внутрішньої державної позики. Тому в НБУ впевнені, що гривня може девальвувати за таких умов тільки під впливом панічних настроїв громадян.

У вересні резерви НБУ скоротилися на 2,6%. На цей показник істотно не вплинули чималі зовнішні виплати країни, оскільки регулятор купував велику кількість валюти, яка надходила в країну, в тому числі завдяки експорту зернових. А от на початку жовтня НБУ витратив 157,5 млн дол. з резервів, щоб відреагувати на несподівану девальвацію гривні. Після новини про погодження Києвом «формули Штайнмаєра» курс впав за два дні на понад 3% (на 65 коп.).

«Ракурс» повідомляв, що у Раді зареєстрували проект закону про податок на готівковий обмін валют. Відповідно до документу, податок у розмірі 1% встановлюється на суми купівлі іноземної валюти у готівці.