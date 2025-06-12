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Ракурс
Курс євро до гривні оновив історичний максимум

Курс євро до гривні оновив історичний максимум

12 чер 2025, 20:04
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Нацбанк вперше встановив офіційний курс євро вище 48 гривень.

На 13 червня курс встановлено на рівні 48,0825 грн. Щодо курсу долара, то порівняно з офіційним показником на 12 червня валюта просіла до 41,4880 грн.

При цьому офіційний євро за день подорожчав на 63 копійки (курс на 12 червня — 47,4562 грн). Водночас долар втратив 3 копійки (12 червня — 41,5117 грн).

Попередній максимум курсу євро було зафіксовано 22 квітня — 47,7653 грн.

У коментарі для ZN.UA в НБУ пояснили:

Курси гривні до всіх валют, крім долара, визначаються їхнім курсом до долара. У парі долар/євро євро зараз дорожчає через митне протистояння США і ЄС та очікування, що через це ЄЦБ не буде пом’якшувати свою монетарну політику. Інакше кажучи, євро подорожчав не тільки в Україні, а загалом.

Джерело: Ракурс


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