Курс євро до гривні оновив історичний максимум

https://racurs.ua/ua/n207023-kurs-ievro-do-gryvni-onovyv-istorychnyy-maksymum.html

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Нацбанк вперше встановив офіційний курс євро вище 48 гривень.

На 13 червня курс встановлено на рівні 48,0825 грн. Щодо курсу долара, то порівняно з офіційним показником на 12 червня валюта просіла до 41,4880 грн.

При цьому офіційний євро за день подорожчав на 63 копійки (курс на 12 червня — 47,4562 грн). Водночас долар втратив 3 копійки (12 червня — 41,5117 грн).

Попередній максимум курсу євро було зафіксовано 22 квітня — 47,7653 грн.

У коментарі для ZN.UA в НБУ пояснили: