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Курс євро до гривні оновив історичний максимум
Курс євро до гривні оновив історичний максимумhttps://racurs.ua/ua/n207023-kurs-ievro-do-gryvni-onovyv-istorychnyy-maksymum.htmlРакурс
Нацбанк вперше встановив офіційний курс євро вище 48 гривень.
На 13 червня курс встановлено на рівні 48,0825 грн. Щодо курсу долара, то порівняно з офіційним показником на 12 червня валюта просіла до 41,4880 грн.
При цьому офіційний євро за день подорожчав на 63 копійки (курс на 12 червня — 47,4562 грн). Водночас долар втратив 3 копійки (12 червня — 41,5117 грн).
Попередній максимум курсу євро було зафіксовано 22 квітня — 47,7653 грн.
У коментарі для ZN.UA в НБУ пояснили:
Курси гривні до всіх валют, крім долара, визначаються їхнім курсом до долара. У парі долар/євро євро зараз дорожчає через митне протистояння США і ЄС та очікування, що через це ЄЦБ не буде пом’якшувати свою монетарну політику. Інакше кажучи, євро подорожчав не тільки в Україні, а загалом.