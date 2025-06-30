Курс НБУ євро до гривні знову оновив рекорд

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 липня, зафіксувавши ослаблення гривні як до долара, так і до євро. Курс європейської валюти оновив свій історичний максимум.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 липня, зафіксувавши ослаблення гривні як до долара, так і до євро.

Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлено на рівні 48,9856 грн/€. Це на 20 копійок вище, ніж у попередній банківський день, і є новим історичним рекордом.

Долар також дорожчає. Офіційний курс долара США на вівторок встановлено на рівні 41,7788 грн/$, що на 13 копійок вище, ніж у п’ятницю (41,64 09 грн/$).