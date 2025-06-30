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Ракурс
У "Дію" додали нову послугу — заміну техпаспорта онлайн

У «Дію» додали нову послугу — заміну техпаспорта онлайн

30 чер 2025, 16:50
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Заміна техпаспорту відтепер доступна онлайн у «Дії».

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у «Дії». Швидко, зручно, без зайвого стресу.

Увійдіть у застосунку «Дія» в розділ Сервіси — Водієві — Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур'єр «Укрпошти», — написав Федоров у своїх соцмережах.

Щоб скористатися послугою, потрібно бути повнолітнім, мати у «Дії» РНОКПП (ідентифікаційний код) та біометричний документ (паспорт чи посвідку), а також свідоцтво про реєстрацію авто.

Джерело: Ракурс


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