У "Дію" додали нову послугу — заміну техпаспорта онлайн

Заміна техпаспорту відтепер доступна онлайн у «Дії».

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у «Дії». Швидко, зручно, без зайвого стресу.

Увійдіть у застосунку «Дія» в розділ Сервіси — Водієві — Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур'єр «Укрпошти», — написав Федоров у своїх соцмережах.