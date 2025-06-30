Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В "Дію" добавили новую услугу - замену техпаспорта онлайн

В «Дію» добавили новую услугу — замену техпаспорта онлайн

30 июн 2025, 16:50
999

Заміна техпаспорту відтепер доступна онлайн у «Дії».

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у «Дії». Швидко, зручно, без зайвого стресу.

Увійдіть у застосунку «Дія» в розділ Сервіси — Водієві — Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур'єр «Укрпошти», — написав Федоров у своїх соцмережах.

Щоб скористатися послугою, потрібно бути повнолітнім, мати у «Дії» РНОКПП (ідентифікаційний код) та біометричний документ (паспорт чи посвідку), а також свідоцтво про реєстрацію авто.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров