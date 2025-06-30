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В "Дію" добавили новую услугу - замену техпаспорта онлайн
В «Дію» добавили новую услугу — замену техпаспорта онлайнhttps://racurs.ua/n207459-v-diu-dobavili-novuu-uslugu-zamenu-tehpasporta-onlayn.htmlРакурс
Заміна техпаспорту відтепер доступна онлайн у «Дії».
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат — усе можна зробити онлайн у «Дії». Швидко, зручно, без зайвого стресу.
Увійдіть у застосунку «Дія» в розділ Сервіси — Водієві — Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур'єр «Укрпошти», — написав Федоров у своїх соцмережах.
Щоб скористатися послугою, потрібно бути повнолітнім, мати у «Дії» РНОКПП (ідентифікаційний код) та біометричний документ (паспорт чи посвідку), а також свідоцтво про реєстрацію авто.