Будут судить застройщика, оставившего после себя десятки проблемных объектов в Киеве

Забудовника Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів понад 40 новобудов Києва, судитимуть.

Згідно з матеріалами справи, ймовірно, йдеться саме про нього.

З’ясувалося, що Войцеховський створив розгалужену мережу підконтрольних підприємств, які незаконно будували об'єкти на самовільно зайнятих ділянках без необхідних документів за цінами на 30−40% нижче ринкових.

Наприклад, будівництво ЖК «Сосновий бір» розпочалось у 2005 році компанією «ТрейдГруп Скорта», що входила до групи Войцеховського.

Комплекс складається з п’яти будинків, однак фактично збудовано лише чотири. Понад вісім років мешканці самостійно добудовують обʼєкт власним коштом.

Під час слідства фігуранта двічі затримували. Після внесення застави Войцеховський втік за кордон. Тоді його оголосили у міжнародний розшук.

У березні 2025 року забудовника знайшли в Іспанії та екстрадували в Україну. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Войцеховському загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.