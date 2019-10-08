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Штрафи за перевищення швидкості у 2020 році зміняться, фото — Полтавщина

Штрафи за перевищення швидкості у 2020 році зміняться — Аваков

8 жов 2019, 18:31
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про зміну системи штрафів за перевищення швидкості у 2020 році.

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Це правоохоронне відомство планує розробити низку законодавчих ініціатив, які винесуть на розгляд парламенту. Серед них будуть й такі, які мають на меті зменшити аварійність та смертність на українських дорогах.

Аваков пообіцяв змінити систему штрафів за перевищення швидкості руху у такий спосіб, щоб знизити поріг перевищення швидкості руху. Інших подробиць новації міністр не повідомив.

Прес-служба МВС повідомила, що така заява міністра пролунала 8 жовтня на зустрічі з народними депутатами, членами комітету з питань правоохоронної діяльності. Крім того, Аваков пообіцяв ініціювати низку змін міграційного законодавства.

Нагадаємо, що 1 вересня Верховний суд ухвалив рішення про скасування штрафу водієві, який виїхав на перехрестя, завершуючи маневр, на жовте світло. Згідно з правилами дорожнього руху, водій автомобіля, виїжджаючи на перехрестя на зелене світло світлофора, повинен завершити маневр навіть у тому випадку, якщо світло вже змінилося на жовте. На підставі цього Верховний суд скасував штраф водієві, який подав позов для доведення своєї невинуватості.

Джерело: Ракурс


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