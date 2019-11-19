Зеленський схвалив закон про заборону обмежувати прохід до берегів морів і річок, фото: pixabay

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Ракурс

Закон про заборону обмежувати доступ людей до узбережжя морів, річок та інших водойм підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

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Сума штрафів для порушників становлять до 17 тис. грн. На сайті Верховної Ради опубліковано законопроект № 0869 «про забезпечення доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування».

Не пускати на узбережжя або брати гроші за доступ до нього будь-який громадянин або організація не мають права. Це може стати причиною судових розглядів.

Зазначено, що паркани або інші подібні конструкції заборонено будувати на узбережжі. Власник повинен їх демонтувати протягом 10 днів після отримання письмової вимоги відповідних держорганів.

За порушення Адмінкодексу передбачає штрафи: 3400−6800 грн для особи і 6800−11900 грн для чиновника. При повторному порушенні — 6800−11900 грн для особи і 11,9 -17 тис. грн для чиновника.

Закон вступить в силу на наступний день після офіційного опублікування. Норми будуть введені в дію через три місяці. За цей час необхідно демонтувати конструкції, які заважають доступу до моря, річок і водойм.

Раніше Зеленський підписав закон про викривач корупції. Документ удосконалить законодавство в цій сфері за міжнародними стандартами.