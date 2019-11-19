Сергій Сивохо. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n129644-syvoho-gotuie-nacplatformu-reintegraciyi-ordlo.html

Ракурс

Сергій Сивохо, який займає посаду радника секретаря Ради нацбезпеки й оборони України (РНБО), повідомив, що наразі відомство зайнято розробкою Національної платформи примирення та єдності, яка має допомогти реінтегрувати окуповані території Донбасу.

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Для розробки Нацплатформи залучаються іноземні фахівці, у яких є практичний досвід припинення воєнних конфліктів. Зокрема, проводиться всебічний аналіз досвіду Боснії, Ірландії та інших країн, які стикалися з подібними проблемами, аби використати вже перевірені на практиці методи вирішення ситуації, уточнив Сивохо під час інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, реінтеграція окупованих територій є тривалим, складним і болючим процесом, у рамках якого необхідно вирішити цілий комплекс проблем.

Ми говоритимемо з людьми мовою спорту, культури і бізнесу. Це щодо культурного відновлення, — зазначив Сивохо.

Що стосується практичної допомоги людям із так званих сірої та червоної зон, то РНБО вважає своїм завданням відновити їхні зруйновані будинку і забезпечити різні побутові потреби.

Також, за словами Сивохо, РНБО працює над тим, аби полегшити людям процес перетину пунктів пропуску на лінії розмежування сторін, у тому числі й для дітей до 14 років. Там потрібно упорядкувати інфраструктуру — обладнати ці пункти комфортними залами очікування, які обігріватимуться в зимовий період, аптечками і зручними туалетами.

Як раніше писав «Ракурс», Сивохо заявив, що спрощення процесу перетину лінії розмежування стане першим кроком до реінтеграції окупованої частини Донбасу.