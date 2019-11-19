Сергей Сивохо. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/n129644-sivoho-gotovit-nacplatformu-reintegracii-ordlo.html

Ракурс

Сергей Сивохо, который занимает должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), сообщил, что сейчас ведомство занято разработкой Национальной платформы примирения и единства, которая должна помочь реинтегрировать оккупированные территории Донбасса.

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Для разработки Нацплатформы привлекаются иностранные специалисты, у которых есть практический опыт прекращения военных конфликтов. В частности, проводится всесторонний анализ опыта Боснии, Ирландии и других стран, которые сталкивались с подобными проблемами, чтобы использовать уже проверенные на практике методы решения ситуации, уточнил Сивохо в интервью «Укринформу».

По его словам, реинтеграция оккупированных территорий является длительным, сложным и болезненным процессом, в рамках которого необходимо решить целый комплекс проблем.

Мы будем говорить с людьми на языке спорта, культуры и бизнеса. Это касается культурного восстановления, — отметил Сивохо.

Что касается практической помощи людям из так называемых серой и красной зон, то СНБО считает своей задачей восстановить их разрушенные дома и обеспечить различные бытовые потребности.

Также, по словам Сивохо, СНБО работает над тем, чтобы облегчить людям процесс пересечения пунктов пропуска на линии разграничения сторон, в том числе и для детей до 14 лет. Там нужно благоустроить инфраструктуру — оснастить эти пункты комфортными залами ожидания, которые будут обогреваться в зимний период, аптечками и удобными туалетами.

Как ранее писал «Ракурс», Сивохо заявил, что упрощение процесса пересечения линии разграничения станет первым шагом к реинтеграции оккупированной части Донбасса.