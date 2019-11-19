Зеленский одобрил закон о запрете ограничивать проход к берегам морей и рек, фото: pixabay

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Закон о запрете ограничивать доступ людей к побережью морей, рек и других водоемов подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Штрафы для нарушителей составят до 17 тыс. грн. На сайте Верховной Рады опубликован законопроект № 0869 «об обеспечении доступа граждан к побережью водных объектов для всеобщего водопользования».

Не пускать на побережье или брать деньги за доступ к побережью любой гражданин или организация не имеют права. Это может стать поводом для судебных разбирательств.

Указано, что заборы или другие подобные конструкции запрещено строить на побережье. Владелец должен их демонтировать в течение 10 дней после получения письменного требования соответствующих госорганов.

За нарушение Админкодекс предусматривает штрафы: 3400−6800 грн для лица и 6800−11900 грн для чиновника. При повторном нарушении — 6800−11900 грн для лица и 11,9 -17 тыс. грн для чиновника.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Нормы будут введены в действие через три месяца. За это время необходимо демонтировать конструкции, преграждающие путь к морю, рекам и водоемам.

Ранее Зеленский подписал закон об обличителях коррупции. Документ усовершенствует законодательство в этой сфере по международным стандартам.