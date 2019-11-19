Зеленский запретил сплошную рубку деревьев на склонах Карпат: подписан закон

Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки деревьев на горных склонах Карпат. Фото: 5 канал

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Вырубка деревьев на горных склонах Карпат теперь ограничена законодательно. Сегодня президент подписал закон № 249-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных вырубок на горных склонах в елово-буковых лесах Карпатского региона».

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Закон направлен на совершенствование системы охраны елово-буковых лесов, расположенных на горных склонах Карпат, от сплошного уничтожения, говорится на сайте президента Украины.

В пояснительной записке сообщается, что в 2000 году был введен мораторий на сплошную вырубку в елово-буковых лесах Карпат. Годом позже этот запрет перестал действовать и сплошные вырубки в регионе возобновилось.

Подписанный Владимиром Зеленским закон также предусматривает запрет проведения рубок в национальных природных парках и заказниках.

Ожидается, что реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов Карпат, а также защите региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский одобрил закон о запрете ограничения прохода к берегам морей и рек. Не пускать граждан на побережье или брать за это деньги запрещается. Размер штрафа для нарушителей может достигать 17 тыс. грн.