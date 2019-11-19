Драка Ляшко и Геруса: суд избрал меру пресечения лидеру Радикальной партии

Олег Ляшко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129661-draka-lyashko-i-gerusa-sud-izbral-meru-presecheniya-lideru-radikalnoy-partii.html

Ракурс

Бориспольский горрайонный суд Киевской области во время своего сегодняшнего заседания избрал меру пресечения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

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Суд решил применить к Ляшко меру пресечения в виду личной поруки.

На поруки Ляшко приняли народные депутаты Виктория Сюмар («Европейская солидарность») и Михаил Волынец («Батькивщина»).

Таким образом, соответствующее представление прокуратуры удовлетворено частично.

Вчера прокуратура сообщила Ляшко о подозрении в связи с недавней потасовкой в ​​аэропорту «Борисполь», которая произошла 6 ноября между ним и депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

Ляшко тогда во время потасовки выражал недовольство тем, что Украина разрешила импорт электроэнергии из РФ и Белоруси.

В действиях Ляшко обвинения видит правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Во все времена таких как Герус называли агентами влияния, диверсантами, шпионами и террористами, которые действуют в интересах врага. Там не только Герус, там целая преступная группа, — заявил Ляшко, общаясь с журналистами во время сегодняшнего заседания.

Это дело Ляшко считает политическим заказом.

Он также пообещал, что генпрокурор Руслан Рябошапка отвечать «за покрытие преступлений, совершенных Герусом и за фальсификацию уголовного дела» в отношении лидера Радикальной партии.

Напомним, Ляшко во время потасовки в «Борисполе» порвал Герусу рубашку.