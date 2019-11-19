Закон про автокрісла для дітей опубліковано в «Голосі України». Фото: 130.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129626-zakon-pro-avtokrisla-dlya-ditey-opublikovanyy-v-golosi-ukrayiny.html

Ракурс

Штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел почнуть виписувати в Україні вже завтра, 20 листопада.

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Парламент 29 жовтня проголосував за Закон України № 224-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей», а згодом його підписав президент.

Сьогодні, 19 листопада, закон було опубліковано в офіційному парламентському виданні «Голос України». Він набуває чинності наступного дня після публікації. Тож відзавтра українських водіїв штрафуватимуть за порушення правил перевезення дітей. Розмір штрафу становить 510 грн, а повторне порушення впродовж року тягне за собою штраф у розмірі 850 грн.

Зокрема, забороняється перевозити у транспорті без спецзасобів, що дозволяють пристебнути людину, дітей, які нижчі 145 см або не досягли 12-річного віку. Крім того, заборонено перевозити дітей, які не досягли 16-річного віку, в кузові будь-якого вантажного автомобіля, а також перевозити групи дітей у темну пору доби.

Як писав «Ракурс», в Україні хочуть повернути адміністративну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Як відомо, з 1 січня 2020 року управління автомобілем у нетверезому стані мало би вважатися кримінальним злочином.