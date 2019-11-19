Трактор JCB Fastrac розігнали до 241 км/год. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n129631-traktor-kompaniyi-jcb-zumily-rozignaty-do-241-km-god-video.html

Ракурс

Трактор компанії JCB Fastrac нової модифікації встановив новий рекорд швидкості серед тракторів.

Loading...

Першу модифікацію зуміли розгінати до 167 км/год., а тепер гонщик зумів вдалося розвинути швидкість до 241,1 км/год. Про це повідомляє «Популярная механика».

Також трактор потрапив у Книгу рекордів Гіннесса. Зазначається, що рекорд записаний на швидкості 217,6 км/год, оскільки враховується середня швидкість за результатами двох заїздів.

JCB Fastrac перед рекордним заїздом мав силову установку потужністю 1 тис. 14 к. с., згодом її поліпшили. Наразі невідомо, яку швидкість вона може видавати.

Нагадаємо, у червні у Великій Британії сільськогосподарський трактор JCB Fastrac розігнався до 167 км/год. Новий рекорд на тракторі встановив гонщик Гай Мартін. Це на 27 км/год. швидше від попереднього рекорду, встановленого гонщиком Стігом в програмі Top Gear в 2018 році.