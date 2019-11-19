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Ракурс
Трактор JCB Fastrac розігнали до 241 км/год. Фото: flickr.com

Трактор компанії JCB зуміли розігнати до 241 км/год (ВІДЕО)

19 лис 2019, 11:42
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Трактор компанії JCB Fastrac нової модифікації встановив новий рекорд швидкості серед тракторів.

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Першу модифікацію зуміли розгінати до 167 км/год., а тепер гонщик зумів вдалося розвинути швидкість до 241,1 км/год. Про це повідомляє «Популярная механика».

Також трактор потрапив у Книгу рекордів Гіннесса. Зазначається, що рекорд записаний на швидкості 217,6 км/год, оскільки враховується середня швидкість за результатами двох заїздів.

JCB Fastrac перед рекордним заїздом мав силову установку потужністю 1 тис. 14 к. с., згодом її поліпшили. Наразі невідомо, яку швидкість вона може видавати.

Нагадаємо, у червні у Великій Британії сільськогосподарський трактор JCB Fastrac розігнався до 167 км/год. Новий рекорд на тракторі встановив гонщик Гай Мартін. Це на 27 км/год. швидше від попереднього рекорду, встановленого гонщиком Стігом в програмі Top Gear в 2018 році.


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