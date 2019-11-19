Трактор компании JCB сумели разогнать до 241 км/ч (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129631-traktor-kompanii-jcb-sumeli-razognat-do-241-km-ch-video.htmlРакурс
Трактор компании JCB Fastrac новой модификации установил новый рекорд скорости среди тракторов.
Первую модификацию сумели разгонать до 167 км/ч., а теперь гонщик сумел развить скорость до 241,1 км/ч. Об этом сообщает «Популярная механика».
Также трактор попал в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечается, что рекорд записан на скорости 217,6 км/ч., поскольку учитывается средняя скорость по результатам двух заездов.
JCB Fastrac перед рекордным заездом имел силовую установку мощностью 1 тыс. 14 л. с., впоследствии ее улучшили. Пока неизвестно, какую скорость она может выдавать.
Напомним, в июне в Великобритании сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac разогнался до 167 км/ч. Новый рекорд на тракторе установил гонщик Гай Мартин. Это на 27 км/ч. быстрее предыдущего рекорда, установленного гонщиком Стигом в программе Top Gear в 2018 году.